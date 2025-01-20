استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.كما استقبل نائب وزير الخارجية، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.