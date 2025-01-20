ثلاث سنوات، وأولياء أمور طالبات مدارس القيم الأسفل يناشدون وزارة التعليم، بحل إشكالية النقل، وقالوا إن الشركة المشغلة لعمليات النقل في الطائف، تجاهلت مطلبهم القاضي بمعالجة تعطل الحافلات في مجمع الحلقة الغربية (القيم الأسفل المدرسة الخامسة عشرة والمدرسة الرابعة عشرة). وأضافوا أنهم تقدموا بشكاوى عدة عن طريق «رافد» دون جدوى، ومطالبات أخرى عبر «تواصل». وأشاروا إلى إنه يتم إغلاق الشكوى دون الرد عليها.ويضيف محمد الثبيتي وعبدالكريم العتيبي، أنهما تواصلا مع مسؤول النقل بإدارة التعليم؛ لمعالجة كثرة تعطل الحافلات، وما زالت الإشكالية قائمة.