أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب لـ«عكاظ»، أن الداخلية تقدم خدماتها الأمنية للمواطن والمقيم وضيوف الرحمن، ويعلم الجميع أن أول من يستقبل ضيوف الرحمن في مملكة الأمن والأمان هو موظف الجوازات ورجال الأمن الذين يرافقون الحجاج منذ قدومهم حتى مغادرتهم، الأمر الذي استلزم تطوير الخدمات لتواكب العمل الأمني في الميدان.وأشار المتحدث إلى أن الداخلية تحرص على استعراض كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن مثل المسار الذكي، وإنهاء الإجراءات بشكل مباشر دون المرور بأي رجل أمن، ويتم تعزيز ذلك بالذكاء الاصطناعي الذي يتعرف على الوجه ويطابق المعلومات بالتنسيق مع «سدايا»، إلى جانب منصة «تأشير» والبوابات الإلكترونية التي تنهي الإجراءات بسرعة متناهية.وأضاف، أن المملكة تقدم خدماتها لضيوف الرحمن داخل وخارج السعودية، إذ تعمل فرق حرس الحدود على مرافقة الحجاج في المنافذ البرية حتى وصولهم إلى نقطة أمن الطرق التي تتولى إيصالهم إلى المرور داخل المدن وصولاً إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وفي المنطقة المركزية تتولى قوات العمرة خدمة ضيوف الرحمن بتقديم التسهيلات الأمنية عبر الشرطة الذكية.وأضاف المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، أن مركز العمليات الأمنية 911 يتولى استقبال العمليات والحالات الطارئة والإنسانية، إضافة الى ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تخدم ضيوف الرحمن عبر الجهار الذكي الخاص باستشعار خصائص المريض ومخاطبة المختص في الإدارة العامة للخدمات الطبية في منطقة مكة المكرمة.وأشار الشلهوب إلى أن الأجهزة الذكية تعزز مهمات رجل الأمن بالتعرف على الأشخاص وتقديم العون لكبار السن التائهين والتعرف عليهم في مواقعهم، وبإمكان التائه الاتصال على 911 لينتقل رجل الأمن إلى الموقع وأخذ بصمة الحاج ثم توجيهه مجدداً إلى موقعه، وهناك فريق للإنقاذ يقدم العون والمساعدة في حالة الكوارث المناخية مسنوداً بمتطوعين وطائرات دون طيار تعمل أيضاً على ضبط مخالفي أنظمة الحج.