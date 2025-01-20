تأتي مشاركة السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير 2025، تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، بحضور عدد من قادة العالم؛ لتؤكد مكانة المملكة وما حققته من نجاحات اقتصادية أصبحت محل أنظار العالم، ودورها الكبير في مواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية.وتهدف المملكة من مشاركتها في هذا المحفل الدولي المهم للمساهمة مع المجتمع الدولي في وضع الحلول لمواجهة هذه التحديات من خلال استعراض نجاحاتها في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز الحوار الدولي من خلال دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه المملكة في تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.ولم تكن مشاركة المملكة مصادفة، وإنما إيمان من المجتمع الدولي بدورها المحوري إقليمياً وعالمياً، ونجاحاتها النوعية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، ومكانتها العربية والإسلامية، التي تؤهلها لأن تقود باقتدار الكثير من المبادرات التي تخدم البشرية، وتحقق آمال وتطلعات الدول والشعوب.