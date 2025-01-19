قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس في رام الله اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن غير المقيم لدى دولة فلسطين القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، وسام نجمة القدس، بمناسبة انتهاء مهمات عمله سفيراً غير مقيم للمملكة لدى دولة فلسطين.

وأشاد الرئيس عباس، بالجهود المميزة التي بذلها السفير السديري لتوطيد علاقات الأخوّة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً له النجاح والتوفيق.

وثمّن الرئيس الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لشعب فلسطين وقضيته العادلة على كل الأصعدة.