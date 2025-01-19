دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لجراحات المخ والأعصاب في محافظة عدن، المقام خلال الفترة من 18-24 يناير الجاري، بمشاركة 16 متطوعاً، بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 124 فرداً، وإجراء ثماني عمليات جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

يأتي هذا المشروع استمراراً للمشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، التي تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للدول والشعوب ذات الاحتياجات في مختلف أنحاء العالم.