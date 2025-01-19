تفقد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، المحكمة الإدارية بالدمام ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، واطّلع على سير العمل بالمحاكم ودوائرها القضائية، وناقش خلالها إحصائيات أعمالها وإجراءاتها بدءاً من القيد وعقد الجلسات القضائية الرقمية وما يتم خلالها من إنجاز للدعاوى.

والتقى اليوسف أثناء الجولة بأصحاب الفضيلة رؤساء المحكمتين وكوادرها القضائية، حيث قدّم لهم الشكر على ما يقومون به من جهود وإنجاز للدعاوى، مؤكداً أهمية رفع مستويات العمل ودوام الإنجاز وفق ما تتطلبه المعطيات العملية.

كما التقى رئيس ديوان المظالم أثناء الزيارة بالمستفيدين الذين تقدموا بطلب لقائه عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، واستمع إلى مطالبهم، ووجّه بسرعة العمل بما يلزم حسب الأنظمة ووفق الاختصاص.