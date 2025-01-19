بدأت اليوم (الأحد) استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ19239 قطعة عقارية في أجزاء من 28 حياً سكنياً بمنطقة مكة المكرمة وسيستمر حتى 24 أبريل للعام الميلادي الحالي. وشمل التسجيل أحياء كل من التروية والراشدية 1/2 ودار السلام وجعرانة والنسيم والشميسي والمقام والكوثر وطيبة وعين شمس والحطيم ووادي جليل والعوالي والعمرة والشهداء والكعكية وجبل النور والغزيات والصفا والضيافة والعسيلة والحمراء والجامعة وأحد والفرقان.

من جهة أخرى بدأت أعمال السفلتة والإنارة في «مخطط ولي العهد 9 أ» ما سيُسهم في تطوير بيئة سكنية متكاملة تخدم أهالي مكة. وتحرص إدارة الاستثمار بأمانة العاصمة المقدسة، تحت إشراف مباشر من الأمين على متابعة سير الأعمال لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة وفي الوقت المحدد. ويأتي هذا الاهتمام تأكيداً على أهمية المشروع في تعزيز التنمية العمرانية والخدمات المقدمة للمواطنين.