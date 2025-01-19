أعلنت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة استقبال الطلبات المتعلقة بتصاريح إسكان الحجاج للعام 1446هـ، داعيةً المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى الإسراع بالتقدم إلى لجنة إسكان الحجاج لإنهاء إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم، وفق الاشتراطات المحددة.

وأوضحت الأمانة أن اللجنة بدأت استقبال الطلبات ابتداءً من 1/ 1/ 1446هـ، مشيرة إلى استمرار استقبال الطلبات حتى نهاية رجب الجاري.

ودعت جميع أصحاب المباني الراغبين في تأجيرها للمسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة، مع ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات واستيفاء عناصر السلامة والأمان المطلوبة وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن أعمال لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة التي تُنفَّذ عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، حيث دعت ملاك ومُستثمري المباني المجهزة لإسكان الحجاج إلى التقدم بالطلبات في أسرع وقت ممكن، لضمان تهيئة الأوضاع اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.