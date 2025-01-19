صادرت الفرق الرقابية في إدارة الامتثال بأمانة عسير، 1680 كيلوجراما من الأغذية والملابس بعد تعقب عمالة من جنسيات مختلفة ومخالفة للأنظمة والتعليمات، إذ يتم تسويقها وتخزينها بطرق عشوائية، فيما تمثلت المضبوطات في 1159 كجم من الخضار والفواكه، و340 كجم من المكسرات والتمور، و190 كجم من الملابس، وذلك ضمن حملة ميدانية استهدفت مواقع البيع العشوائي التي يُديرها عدد من العمالة المخالفين.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت تلك الكميات بمساندة الجهات الأمنية، وتمت مصادرة جميع المضبوطات، ورصد عدد من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية، وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد. وأكدت الأمانة أنه تم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.