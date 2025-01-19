قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارة تفقدية إلى مقر النيابة العامة بمنطقة جازان، ضمن سلسلة جولاته التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة.

وخلال الزيارة، اطلع النائب العام على سير العمل في دوائر النيابة العامة، والتقى بمنسوبي النيابة، والقيادات الأمنية في المنطقة، مشيداً بالتعاون المثمر بين النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية.

وأكد المعجب أهمية تعزيز هذا التعاون لمعالجة القضايا الجزائية وفق الأنظمة، مع ضمان تطبيق العدالة وحماية الحقوق المكفولة للجميع.

كما التقى النائب العام المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تُلبي احتياجاتهم.

وتعد هذه الجولة امتداداً لجولات النائب العام التفقدية التي تهدف إلى الوقوف على جاهزية النيابة العامة في مختلف المناطق، ومتابعة العمل القضائي النيابي عن قرب، وتلمس احتياجات المراجعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.