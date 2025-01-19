أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج جولاتها التفتيشية ومراقبتها لمكاتب وشركات الاستقدام في الربع الرابع من عام 2024م والتي أسفرت عن سحب ترخيص 31 مكتب استقدام لمخالفة قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية وعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة وعدم تصحيح هذه المخالفات خلال الفترة الممنوحة للتصحيح.

كما كشفت في الوقت ذاته إيقاف 13 مكتب استقدام مخالف لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام ورصد التأخر في حل الشكاوى وعدم الالتزام بإعادة المبالغ للعملاء إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام وتجنب ارتكاب المخالفات وحفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية، وتنوه الوزارة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في قطاع الاستقدام على رقم مساند: 920002866 أو عن طريق تطبيق مساند المتوفر على أجهزة المحمول الذكية.