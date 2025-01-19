انتهت المهلة التي حددتها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، أمس (السبت)؛ لتطبيق نظام الشركات الجديد وتعديل عقد التأسيس (النظام الأساس)؛ وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد.

وتضمّن النظام أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.

وأقر النظام، اتخاذ كيانات الشركات في المملكة أحد خمسة أشكال؛ هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة المبسطة، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة التضامن.

وأجاز النظام الجديد للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض وإبرام ميثاق عائلي، يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل، وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم، وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات وغيرها، على أن يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزماً، ويجوز أن يكون جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.