التقى رئيس الوزراء بجمهورية بوركينافاسو ريمتالبا ايمانويل ويدراوغو، بمقر رئاسة الوزراء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو فهد عبدالرحمن الدوسري.وهنأ السفير الدوسري، خلال اللقاء، ريمتالبا بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء متمنياً له التوفيق والسداد.‏وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.