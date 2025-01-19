تزاحمت البرامج والفعاليات في منطقة جازان هذا العام مع توافد عدد كبير من السياح لشواطئ المنطقة هذه الأيام، ووصول أعداد كبيرة من الزوار من داخل المنطقة وخارجها؛ ما يؤكد أهمية شواطئ جازان بوصفها مشتى للأهالي والسياح والزائرين.وتعد الواجهة البحرية في مدينة جازان، واجهة سياحية مميزة من أفضل المواقع السياحية على مستوى المنطقة، وهي عامل جذب سياحي كبير؛ لما تتمتع به من جمال طبيعي ملائم للسباحة، وصيد الأسماك، والاستجمام، فضلاً عن تنظيم العديد من المهرجانات والبرامج السياحية، إضافة إلى مرسى متطور للقوارب الترفيهية وأخرى للصيد.ووضعت الجهات المعنية برامج سياحية لجذب الزوار والمتنزهين، بعدما أثبتت بعض المسوحات أن أعدادهم في ازدياد كبير خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع موسم فصل الشتاء.وتعمل أمانة منطقة جازان، على تجهيز مواقع تزخر بالمشاهد الطبيعية الخلابة؛ لإنشاء عدد من المتنزهات والشواطئ وتجهيزها بالمقاعد ومناطق التنزه والمرافق الخدمية الأخرى، إضافة إلى إيجاد أماكن ترفيهية تنعكس إيجابياً على التطور السياحي الحاصل في المرافق والخدمات الترفيهية، وبما يتناسب مع موقع منطقة جازان المميز والإنجازات المهمة بها، المتمثل في إنشاء الأماكن الترفيهية، وتجهيز الكورنيش وتطوير الخدمات وإنشاء الحدائق والتشجير وإيصال التيار الكهربائي، وبناء المظلات على الشاطئ وملاعب للأطفال، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الشواطئ والشقق السكنية والفنادق توافد أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين.