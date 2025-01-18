أعلن البرلمان العربي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، منح جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية في نسختها الأولى وقيمتها 60 ألف دولار إلى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن فوز مشروعه «مؤشر اللغة العربية».

وأوضح البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أنه تم منح الجائزة في مجال المؤسسات، وقيمتها 60 ألف دولار إلى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن مشروع «مؤشر اللغة العربية»، كما تم منح الجائزة في مجال الأفراد، وقيمتها 40 ألف دولار إلى حسن علي مصطفى النحاس عن موقع «المعجز في حوسبة اللغة العربية».

وأضاف أنه من المقرر أن ينظم البرلمان العربي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية حفلاً لتسليم هذه الجوائز، سيتم الإعلان عن موعده في وقتٍ لاحق، في إطار التعاون بين البرلمان العربي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لدعم كافة الجهود الرامية إلى صون اللغة العربية وحمايتها وتمكين استعمالها بين أبناء الوطن العربي وتعزيز حضورها بين الناطقين بغيرها.

يُذكر أن البرلمان العربي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية قد اتفقا على تخصيص جائزة سنوية باسم «جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية»، تكريماً لذكرى الشاعر الراحل عبدالعزيز البابطين، وتحفيزاً للشخصيات والمؤسسات المعنية بالحفاظ على اللغة العربية والارتقاء بها، وتشجيعاً للمبادرات التي تسهم في تطويرها وتعظيم شأنها ونشر الوعي بأهميتها وتوسيع نطاق استعمالها عربيّاً ودوليّاً.