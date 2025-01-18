تتميز منطقة الحدود الشمالية بتنوّع النظم البيئية لمساحتها الشاسعة وطبيعتها الجغرافية التي أثرت بدورها في وجود تنوّع أحيائي فريد وحياة بيئية ترتكز على المقومات الطبيعية التي تعد أحد مكامن البقاء والمحافظة على التوازن البيئي، وأبرزها الكائنات الحية البرية بمختلف أنواعها وفصائلها، حيث رصد أخيرًا طائر «البوم الفرعوني» في منطقة القرية البرية شرق عرعر، والاسم العلمي لهذا الطائر: Bubo ascalaphus، وهو شائع في المنطقة والمملكة.

ويصنف أنه طائر جارح ليلي من فصيلة البوم الحقيقي من جنس البومات القرناء. ويتميز لون هذا البوم باللون الذهبيّ ونقاط جسمه بنية وبيضاء، والعيون برتقالية أو صفراء، والنقاط الموجودة على رأسه سوداء وبيضاء.

وأفاد عضو جمعية أمان البيئية عدنان خليفة بأن «البوم الفرعوني» يلعب دورًا كبيرًا في التوازن البيئي حيث إن غذاءه الرئيسي الجرذ الصحراوي بمعدل اثنين إلى ثلاثة جرذان يوميًا، وتشير بعض الأبحاث إلى أن ما تستهلكه البوم يتجاوز 1500 فأر سنويًا.