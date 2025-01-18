أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عمِلت على تنفيذ الاستعدادات اللازمة لإتمام تسجيل المقررات للطلبة المنتظمين للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1446، الأمر الذي حقق مؤشرًا قياسيًا في تسجيل الطلبة وانتظامهم في الفصل الدراسي الثاني بإتمام 98% من الطلبة عملية تسجيل مقرراتهم ذاتياً عبر نظام سجلات الطلاب وانتظامهم خلال الأسبوع الدراسي الماضي، الأمر الذي يؤكّد مدى وعي وحرص الطلبة على الانتظام على مقاعد الدراسة.

وأضاف الدكتور آل مريح أن فترة انتظام الطلبة بداية كل فصل وتسجيل المقررات الدراسية تعد من أهم العمليات الأكاديمية التي تحرص الجامعة على نجاحها بشكل تام، والالتزام بالمواعيد الزمنية المجدولة والمعلنة مسبقاً للطلبة التي ترتبط بنظام ولائحة الدراسة والاختبارات بالجامعة؛ حيث شكّلت العمادة فريقاً متكاملاً يعمل على مدار الساعة بعناية وإتقان جنباً إلى جنب مع الكليات والفرق الإعلامية والتوعوية، كما تحظى العمادة بمنظومة متكاملة تقنياً وبشرياً سخرتها إدارة الجامعة لتقديم كافة خدماتها وأداء مهماها بجودة عالية من خلال استثمار أدوات الإعلام الجديد ورفع مستوى نضج التعاملات الإلكترونية التي تتيح للطالب إجراء الخدمات ذاتيًا والتواصل من أي مكان وعلى مدار الساعة، متمنيًا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح في إكمال مسيرتهم الجامعية.