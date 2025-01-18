برعاية الأميرة خلود بنت خالد بن ناصر آل سعود، وحضور عدد كبير من المسؤولات، وسيدات أعمال، وممثلات جمعيات خيرية بمنطقة عسير، نظّمت جمعية "نبأ" الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط ممثلة بالقسم النسائي، الحفل السنوي (نبأ تُكرّم)، وتكريم 85 خاتمة لكتاب الله، وذلك في إحدى القاعات بمحافظة خميس مشيط، حيث بدأ حفل التكريم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيسة القسم النسائي نورة محمد الشمراني، كلمة أوضحت خلالها أن الجمعية حرصت منذ بدء نشاطها في تعليم كتاب الله، على أن تؤدي رسالتها بما يحقق أهدافها بمنهجية علمية وإدارية تخصصية، ورؤية طموحة، وأهداف إستراتيجية ساندها تضافر الجهود، والدعم السخي, ومثابرة الفريق الإداري بقيادة مجلس الإدارة ومتابعتهم، مؤكدة أن الجمعية حققت إنجازات تُعدّ وسام شرف للعاملين بها.

بعد ذلك، شاهد الحضور عرضاً وثائقياً عن الجمعيّة وبرامجها وأنشطتها وإنجازاتها، واستمع إلى تلاوات لحافظات كتاب الله، وشاهد مسيرة الحافظات، ثم ألقت راعية الحفل الأميرة خلود بنت خالد، كلمة أثنت فيها على الدور الكبير والجبار الذي تقدمه القيادة الرشيدة لدعم أهل القرآن الكريم، وفي نهاية الحفل تم تكريم الحافظات.