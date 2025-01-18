‏أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن المنطقة تخطو خطوات حثيثة؛ لتأصيل صناعة السياحة وصولاً لسياحة مستدامة تكون معززاً للتنوع الاقتصادي وتوسيع مصادر الدخل، وذلك من خلال استثمار إمكانات موارد الطبيعة ومواقعها السياحية الجاذبة ومرافقها المتطورة وقدراتها البشرية والوطنية المؤهلة وميزاتها الكبيرة.

وأشار أمير منطقة جازان إلى أن موسم شتاء جازان ساهم في التعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية وتراثية وأدبية وفنية.

وأضاف أمير منطقة جازان: إننا نعمل جميعا تنفيذاً لتوجيهات القيادة لتحقيق رؤية المملكة والعمل على تعزيز وتطوير المنطقة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال رعايته حفل موسم شتاء جازان 25 المقام تحت عنوان «إنسان جازان»، وذلك على مسرح سفينة الشتاء بالواجهة البحرية في مدينة جيزان.

وألقى أمين المنطقة المشرف العام على موسم شتاء جازان المهندس يحيى الغزواني، كلمة استعرض خلالها قصة موسم شتاء جازان، الذي يُعد من أهم وأقدم المواسم السعودية، الذي انطلق بفكر وطموح من أمير المنطقة عام 2008 تحت مسمى «جازان الفل مشتى الكل» واستمر إلى 2020، ثم مسمى «هذي أيامنا» في العام 2022، ثم مسمى «أجمل وأدفأ» منذ عام 2023 إلى عام 2024.

وأشار إلى أنه مع موسم العام الحالي وفي النسخة الـ 17 أصبح موسم شتاء جازان أنموذجاً منافساً، من حيث الكم والنوع وشهد تنوعاً كبيراً في الفعاليات والمشاركات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث والأفراد، مما أسهم في إعداد روزنامة تضم أكثر من 300 فعالية، تمتد عبر مدينة جيزان ومعظم محافظات المنطقة لاستثمار إمكاناتها لصناعة سياحة متطورة تلبي حاجات وتطلعات فئات المجتمع من الأهالي والزوار كافة، وذلك من خلال جهود أبناء وبنات جازان لاستهداف أكثر ما يقارب ثلاثة ملايين زائر، إذ تحقق الكثير من الأهداف، ولا يزال الموسم مستمراً مع العديد من الفعاليات المرتقبة.

وتضمن الحفل قصيدة شعرية للشاعر عيسى جرابا، وأخرى للشاعر إبراهيم الغزواني، تلا ذلك لوحة فنية أدائية بمشاركة فرق الفنون الشعبية تجسد بيئات منطقة جازان الثلاث الجبلية والتهامية والبحرية، فيما تم تقديم لوحة غنائية بعنوان «إنسان جازان»، ثم قدمت فرقة الأوركسترا معزوفات وطنية متنوعة.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة جازان الجهات المشاركة والداعمة والمساهمة في فعاليات موسم شتاء جازان، ثم التقطت الصورة التذكارية مع أمير المنطقة.