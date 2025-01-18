رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مساء اليوم، حفل موسم شتاء جازان 25 المقام تحت عنوان «إنسان جازان»، وذلك على مسرح سفينة الشتاء بالواجهة البحرية في مدينة جيزان.

وألقى أمين المنطقة المشرف العام على موسم شتاء جازان المهندس يحيى الغزواني، كلمة استعرض خلالها قصة موسم شتاء جازان الذي يُعد من أهم وأقدم المواسم السعودية، الذي انطلق بفكر وطموح من أمير المنطقة عام 2008م تحت مسمى «جازان الفل مشتي الكل» واستمر إلى 2020، ثم مسمى «هذي أيامنا» في العام 2022، ثم مسمى «أجمل وأدفأ» منذ عام 2023 إلى عام 2024.

وأشار إلى أنه مع موسم العام الحالي وفي النسخة الـ 17 أصبح موسم شتاء جازان أنموذجاً منافساً، من حيث الكم والنوع وشهد تنوعاً كبيراً في الفعاليات والمشاركات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث والأفراد، مما أسهم في إعداد روزنامة تضم أكثر من 300 فعالية، تمتد عبر مدينة جيزان ومعظم محافظات المنطقة لاستثمار إمكاناتها لصناعة سياحة متطورة تلبي احتياجات وتطلعات فئات المجتمع من الأهالي والزوار كافة، وذلك من خلال جهود أبناء وبنات جازان لاستهداف أكثر ما يقارب الثلاثة ملايين زائر، حيث تحقق الكثير من الأهداف، ولا يزال الموسم مستمراً مع العديد من الفعاليات المرتقبة.

وتضمن الحفل قصيدة شعرية للشاعر عيسى جرابا، وأخرى للشاعر إبراهيم الغزواني، تلا ذلك لوحة فنية أدائية بمشاركة فرق الفنون الشعبية تجسد بيئات منطقة جازان الثلاث الجبلية والتهامية والبحرية، فيما تم تقديم لوحة غنائية بعنوان «إنسان جازان»، ثم قدمت فرقة الأوركسترا معزوفات وطنية متنوعة.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة جازان الجهات المشاركة والداعمة والمساهمة في فعاليات موسم شتاء جازان، ثم التقطت الصورة التذكارية مع أمير المنطقة.

وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عقب الحفل، أن منطقة جازان تخطو بخطوات حثيثة لتأصيل صناعة السياحة، وصولاً لسياحة مستدامة، لتكون معززًا للتنوع الاقتصادي وتوسيع مصادر الدخل وفقاً لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال استثمار إمكاناتها ومواردها الطبيعية ومواقعها السياحية الجاذبة ومرافقها المتطورة، وقدراتها البشرية الوطنية المؤهلة، وميزاتها الكبيرة، مشيراً إلى أن موسم شتاء جازان أسهم في التعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية وتراثية وأدبية وفنية.

وأشار إلى أن الجميع يعمل لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والعمل على تعزيز تطور المنطقة وتنميتها، مبدياً تفاؤله بمستقبل المنطقة في ظل اهتمام ورعاية ولاة الأمر.