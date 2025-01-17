رحب مجلس الأمن الدولي بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية وتكليف نواف سلام رئيساً للوزراء، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل تطوراً حاسماً للتغلب على الأزمة السياسية والمؤسسية التي يعاني منها لبنان.

وشدد المجلس في بيان صادر مساء (الخميس)، على أهمية تشكيل الحكومة لضمان استقرار البلاد وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والمحلية، داعياً جميع الأطراف اللبنانية إلى العمل بروح الوحدة لمعالجة القضايا الوطنية.

وأكد المجلس دعمه الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» ولدورها في تحقيق الاستقرار الإقليمي، داعياً إلى احترام سلامة أفرادها ومبانيها وضمان حرية الحركة لتمكينها من تنفيذ مهماتها.

كما حث المجلس المجتمع الدولي على تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب اللبناني، مع تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية لتحقيق استقرار طويل الأمد.