فيما حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الخميس، استخدام صبغة الطعام الحمراء، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية اتخاذها تدابير احترازية منذ عام 2019 بمنع استخدام المادة «E127» في الحلويات. وأوضحت في ردها على استفسارات الجمهور عبر حسابها في منصة X، الجمعة، أن قرار المنع أتى وفقاً للجهات العلمية مثل هيئة سلامة الغذاء الأوروبية (EFSA)، ووكالة أبحاث السرطان الدولية (IARC)، مشيرة إلى أنه لا توجد أدلة تثبت تسببها بالسرطان للإنسان عند مستويات الاستخدام المسموح بها. وقالت إنها تتابع المستجدات العلمية بدقة، مؤكدة رقابتها الصارمة على المنتجات الغذائية والدوائية لضمان سلامتها وجودتها.ويأتي ذلك بعد قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) حظر استخدام صبغة غذائية صناعية تحت اسم Red No. 3 في المشروبات والحلويات والأغذية الأخرى والأدوية المبتلعة، بناءً على أدلة علمية تشير إلى أن الصبغة تسببت في السرطان لفئران المختبر.وأشارت الإدارة إلى أن الدراسات أظهرت تأثير الصبغة على فئران المختبر لكنها لا تنطبق على البشر، حيث تتفاوت مستويات تعرض البشر لها بشكل كبير عن تلك التي تسبب التأثيرات على الفئران.