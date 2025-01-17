أقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26116 وتاريخ 12/‏4‏/1446، المشتملة على برقية وزير الداخلية رقم 126611 وتاريخ 11/‏5‏/1444، في شأن مقترح تعديل نظام المرور بإدراج مخالفة «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية».

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4870) وتاريخ 12/‏5‏/1446.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/‏10‏/1428هـ، على النحو الآتي:

1‏- إلغاء المادة (الحادية والسبعين).

2‏- تعديل جدول المخالفات رقم (2) الملحق بالنظام ‏-المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/‏12‏/1439هـ‏ - بإضافة فقرة رقمها (16) بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية ‏-بالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقاً لما أشير إليه في البند (أولاً) من هذا القرار‏- بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/‏10‏/1428هـ‏ - وتعديلها بما يتفق معه بعد تعديله وفقاً لما أشير إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وبما يحقق ما توخاه مجلس الشورى بحسب ما ورد في المذكرة التسبيبية المرافقة لخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (2144) وتاريخ 17/‏9‏/1445هـ.