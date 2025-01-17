أعلنت جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز بمنطقة تبوك، في دورتها الثامنة والثلاثين، البدء في تلقي المشاركات بفروعها في «مجال التحصيل العلمي» وفي «مجال التميز في الإبداع والابتكار» المخصص بالأفكار الرائدة التي تمنح للباحثين المتميزين من أبناء المنطقة من مشاريع يقوم بها العاملون بأي مؤسسة من المؤسسات الحكومية والأهلية.

وتستقبل الجائزة المشاركات في «مجال التميز بالخدمة المجتمعية» المخصص للأفراد والمجموعات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية التي قدمت خدمات مميزة للمجتمع في مجالات العمل الإنساني، والتطوعي، والاجتماعي، والصحي، والاقتصادي، والبيئي، والتنموي. وتشترط الجائزة أن تكون جميع الأفكار المقدمة متميزة ومبتكرة وجديدة، على أن يكون آخر موعد لقبول التسجيل والترشح في الخامس عشر من شهر رمضان 1446 الموافق 15/ 03 / 2025.

ودعت لجنة الجائزة الراغبين بالمشاركة في مجالاتها إلى الاطلاع على اشتراطات التقديم من خلال الرابط: https://pfbsa.ut.edu.sa، متمنيةً للجميع التوفيق والنجاح في تحقيق طموحاتهم وإبراز منجزاتهم.