حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ودخول المحميات دون ترخيص.وأكدت في بيان، اليوم (الجمعة)، أن عقوبة دخول المحميات دون ترخيص غرامة 5000 ريال، وعقوبة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى 100 ألف ريال مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات.ويتزامن التحذير الأمني مع موسم فصل الشتاء الذي تكثر فيه الرحلات البرية في المناطق الصحراوية التي يكثر فيها الفقع.