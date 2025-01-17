زار وفد طلابي من برنامج «بوابة المملكة»، الذي يشرف عليه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بلدة الداخلة بسدير، حيث استقبلهم الدكتور إبراهيم المهنا وأخذهم في جولة تعريفية شملت أبرز معالم البلدة.

واطلع الوفد خلال الجولة على قصر الداخلة القديم ومسجد الداخلة التاريخي، وقد كان المسجد مركزًا دينيًا واجتماعيًا لأهالي البلدة،

كما اطلع الوفد على مرافق المسجد التي تشمل الخلوة، ورواق القبلة، والسرحة، والرواق الجنوبي والشرقي والشمالي، والمجبب، وغرفة الكتاتيب، ورافقهم أثناء الجولة هيثم المهنا الذي عرّفهم بعديد من المعالم الأثرية في البلدة.

بعد ذلك ألقى الدكتور إبراهيم المهنا محاضرة عن أهمية البترول ودوره في تنمية الدول وازدهارها، واستعرض الدكتور إبراهيم تجربة المملكة في الاستفادة من البترول من خلال التنمية العمرانية والبشرية للبلد، كما استعرض جهود المملكة في المحافظة على استقرار الأسواق العالمية.

يذكر أن مسجد الداخلة التاريخي تم ترميمه ضمن مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتطوير وتأهيل المساجد التاريخية في المملكة، حيث يعد أقدم المساجد التاريخية في المنطقة، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى الفترة ما بين عام 850هـ وعام 900هـ. ويقع المسجد شرق بلدة الداخلة القديمة، على بعد 175 كيلومترًا شمال غرب مدينة الرياض، بالقرب من قصر الحكم القديم.