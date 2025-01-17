شهد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض انطلاق حفل «روائع الأوركسترا السعودية»، بتنظيم من هيئة الموسيقى، في ليلة مميزة جمعت بين التراث الموسيقي السعودي والعروض الأوركسترالية الحديثة. يستمر الحفل على مدار يومين، حيث يقدم الكورال السعودي مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي تعكس ثراء الثقافة الفنية في المملكة.

وعن الاستعدادات لهذا الحفل النوعي، قال قائد الكورال السعودي، مهند عبدالله الغامدي، في تصريح خاص لـ”عكاظ”: «استعدادنا بدأ منذ شهرين، وكنا متحمسين للغاية لإقامة هذا الحفل في وطننا وبين أهلنا وناسنا. كان شعورنا لا يوصف، والحمد لله أنجزنا المهمة بنجاح ومثلنا المملكة خير تمثيل».

وأضاف الغامدي: «تفاعل الجمهور معنا كان رائعاً، وهو ما كنا نفتقده أحياناً في الحفلات الخارجية. الغناء بين جمهورنا له طابع خاص؛ لأنهم يفهمون ثقافتنا ويقدرون فننا. هذا التفاعل أعطانا دافعاً أكبر لتقديم أفضل ما لدينا».

وأشار الغامدي إلى أن الكورال السعودي ضم في هذا الحفل 50 مشاركاً، بينهم 25 شاباً و25 شابة، مؤكداً أن الجميع قدم أداءً مميزاً استحق الإشادة.

واختُتم اليوم الأول من الحفل بمقطوعة وطنية جمعت مختلف الفنون السعودية في لوحة فنية عكست عظمة الإرث الثقافي والفني للمملكة. ويأمل فريق الأوركسترا أن يستمروا في تقديم عروضهم داخل المملكة وخارجها لنقل ثقافة المملكة إلى العالم.

الحفل مستمر حتى السبت، ليأخذ الجمهور في رحلة موسيقية مليئة بالروعة والإبداع.