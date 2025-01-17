رحبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، مثنيةً على الجهود التي بذلتها دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق.وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أعرب أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن التطلع إلى أن يضع هذا الاتفاق حدًا نهائيًا لهذه المأساة الإنسانية المروّعة التي يعانيها القطاع بكل ما تعنيه همجية العدوان من أوصاف كارثية.وشدّد على ضرورة الالتزام التام بالاتفاق ووقْف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل من قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وفي طليعتها قيام دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.