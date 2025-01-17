أكد وزراء الثقافة العرب أهمية النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية على المستوى الوطني، واستثمار الفضاء العربي الغني بمؤهلاته البشرية والثقافية والإبداعية.جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ 24 لمؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن الشؤون الثقافية، التي عقدت أمس بالرباط تحت شعار «الصناعات الثقافية والإبداعية وتحديات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي».وشارك في المؤتمر نيابةً عن وزير الثقافة مساعد وزير الثقافة راكان الطوق في اجتماع الدورة الـ(24) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.وشدّد الوزراء على ضرورة إحداث منصة تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات، في عالم تواجه فيه هذه الصناعات تحديات تستوجب خبرات أوسع وسوقاً أرحب.ودعا المشاركون إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالمواكبة الحذرة للتغيرات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في المهن الإبداعية، ورفع التحديات المرتبطة بالمهارات والأخلاقيات.وأعرب المشاركون في ختام أعمال المؤتمر عن ترحيبهم بدعم المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت) خلال عام 2029، فضلاً عن اعتمادهم مشروع الخطة الاستشرافية لتطوير الصناعات الثقافية في البلدان العربية، مع دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بتتبع تنفيذ مضامينهما بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في الدول العربية.