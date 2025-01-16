في اليوم الختامي لمؤتمر ومعرض الحج 2025، زار رئيس مجلس إدارة «دلة البركة» عبد الله صالح كامل، جناح المجموعة في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وتنظيم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن. واطلع خلال زيارته على أحدث الخدمات والمبادرات التي تقدمها شركات «دلة البركة» لتطوير منظومة الحج والعمرة، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر، تحدث عبد الله صالح كامل عن أهمية إعفاء زوار وقاصدي مكة المكرمة من ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن هذا الإجراء سيكون له أثر إيجابي في تخفيف الأعباء المالية عن الحجاج والمعتمرين، وسيسهم في تعزيز جاذبية مكة كوجهة دينية عالمية. كما أشار إلى ضرورة خلق فرص بديلة تتيح للزوار قضاء أوقاتهم خارج الإقامة الفندقية، من خلال توفير أنشطة وخدمات تتناسب مع قدسية المكان وتلبي احتياجاتهم المتنوعة.

وأكد عبد الله صالح كامل أن تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن يتطلب تبني حلول مبتكرة وشراكات إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة تجربة الزوار، مع مراعاة الطابع الروحي لمكة المكرمة. كما شدد على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق هذا الهدف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تُبرز مشاركة «دلة البركة» في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 التزامها الراسخ بالمساهمة في تحسين منظومة خدمات ضيوف الرحمن، عبر تقديم حلول شاملة ترتقي بتجربتهم وتوفر لهم سبل الراحة والطمأنينة أثناء أداء المناسك، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع الحج والعمرة.