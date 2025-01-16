حصلت وزارة الداخلية على جائزة أفضل جناح وتفاعل ومشاركة في «مؤتمر ومعرض الحج» بمحافظة جدة المقام خلال الفترة من 13 - 16 رجب 1446 الموافق 13 - 16 يناير 2025.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في «مؤتمر ومعرض الحج» بجناح وجلسات حوارية، للتعريف بجهودها ومبادراتها الخدمية والصحية والإنسانية والأمنية لتوفير تجربة حج آمنة وسلسة لضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية والبحرية، والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المستخدمة في إدارة الحشود والمشاعر المقدسة، وحملة «لا حج بلا تصريح»، ومبادرة «طريق مكة».