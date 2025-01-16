كشف علي بن حسين الشمري ابن عم «المغدور» زبن الشمري، الذي لقي مصرعه في محافظة الكرك الأردنية، أن ابن عمه تعرض لطعنات عدة في أجزاء متفرقة من جسده من جانب أحد الأشخاص، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وقال الشمري لـ«عكاظ»: إن المتوفى متزوج ولديه 3 أولاد وبنتان، ومشهود له بحسن السيرة والخلق، ولا نعلم أن له أي خلافات مع أحد.

وأوضح الشمري أن السلطات الأمنية الأردنية لا تزال تواصل تحقيقاتها في هذه الفاجعة، بانتظار كامل تفاصيلها بعد أن تم القبض على الجاني.

وثمن الشمري للسفارة السعودية في الأردن دعمها ووقوفها مع ذوي المتوفى، كما عملوا على تسهيل نقل الجثمان من مستشفى الكرك إلى عمان.

وقال: السفير السعودي في الأردن وجه على الفور بنقل الجثمان بسيارة خاصة ونقله من الأردن إلى السعودية.

وأضاف: نحن دخلنا قبل قليل الحدود السعودية باتجاه محافظة رفحاء، وستتم الصلاة على الفقيد غدا بعد صلاة الجمعة مباشرة في مسجد رفحاء الكبير.

وكان المواطن السعودي لقي مصرعه في محافظة الكرك الأردنية، بعد تعرّضه للطعن من قبل أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهما.

وقال لـ«عكاظ» المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إنه جرى إسعاف شخص يحمل الجنسية السعودية إلى المستشفى أمس الأول في محافظة الكرك، بعد تعرّضه للطعن من قبل أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهما، وما لبث أنْ فارق الحياة.