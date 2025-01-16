أوضحت وزارة التجارة الحالات التي يحق للمستهلك عند حدوثها الحصول على سيارة بديلة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة خلال فترة الصيانة في ثلاث حالات: الأولى أن تكون السيارة مشمولة بالضمان، أما ثاني تلك الحالات إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار أو ذات الطلب النادر لمدة تتجاوز 14 يوماً، والثالثة في حال لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمات الصيانة.

ودعا الحسين المستهلك في حال تعرضه لتلك الحالات الثلاث للمطالبة بسيارة بديلة أو تعويضه بمبلغ مالي يعادل (قيمة السيارة مقسومة 400 مضروب في عدد أيام التأخير).

وأكد المتحدث متابعة الوزارة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويضمن حفظ حقوق المستهلك.

يذكر أن وزارة التجارة تتلقى شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.