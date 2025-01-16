أعلنت شركة تكوين الوطن المحدودة إطلاق أسطول جديد من الحافلات المجهزة خصيصًا تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع تزويدها بأحدث التقنيات لضمان راحة وسلامة الحجاج.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكوين الوطن المحدودة المهندس عبد الرحمن بن نصار آل زيد الشريف أن الحافلات الجديدة تم تصميمها بعناية لتلائم طبيعة مكة الجبلية والطرق المزدحمة، مؤكدًا أن الشركة حرصت على دمج تقنيات متطورة لتعزيز تجربة النقل.

وأضاف المهندس عبد الرحمن الشريف أن الحافلات الجديدة تتميز بعدد من الابتكارات التقنية الحديثة التي تناسب راحة الحجاج، منها أنظمة التتبع الفوري (GPS) لمتابعة حركة الحافلات وتجنب التأخير في الوصول، أنظمة مراقبة داخلية لضمان السلامة ومراقبة الأداء خلال الرحلة، مقاعد مريحة ومساحات واسعة مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة، إضافة إلى مكيفات هواء متطورة تناسب الأجواء الحارة وتضمن راحة الحجاج أثناء التنقل.

وفي إطار دعم الاستدامة، أوضح المهندس عبدالرحمن الشريف أن الأسطول الجديد يعتمد على مركبات صديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية، كما تم تخصيص الحافلات لتلبية احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات، عبر توفير شاشات متعددة اللغات ومساحات تناسب مختلف الثقافات.

وأكد المهندس عبدالرحمن الشريف أن السائقين والمرشدين حصلوا على تدريبات مكثفة للتعامل مع التحديات التضاريسية ومراعاة احتياجات الحجاج المختلفة.

وأشار إلى أن الشركة شاركت أخيراً في مؤتمر ومعرض الحج، حيث أبرمت شراكات استراتيجية مع مكاتب الحج والعمرة وفنادق عالمية ومحلية، لتعزيز التكامل بين خدمات النقل والإقامة، مما يسهم في تقديم تجربة سلسة ومريحة للحجاج.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن ملاحظات الحجاج تُعتبر ركيزة أساسية في خطط الشركة المستقبلية، حيث يتم تحليلها لتحسين الخدمات عاماً بعد عام، بما يعكس التزام «تكوين الوطن» بتوفير تجربة نقل متكاملة وآمنة لضيوف الرحمن.