برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تنطلق غدا (الجمعة) فعالية حفل موسم «شتاء جازان 25» في الواجهة البحرية بمدينة جيزان، على متن مسرح «سفينة الشتاء».

ويأتي الحفل ضمن روزنامة تتضمن أكثر من 300 فعالية متنوعة، حيث انطلق الموسم في 7 نوفمبر ويستمر حتى 28 فبراير، ويركز الموسم هذا العام على إبراز قيمة الإنسان في جازان.

وأكد أمين منطقة جازان والمشرف العام على موسم شتاء جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، أن الموسم حقق نجاحًا لافتًا، وقدم تجربة فريدة للزوار تضمنت مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي عكست غنى التراث الجازاني وأصالته. كما أشار إلى أن الحفل سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً ببرنامج فني وثقافي متكامل، يبرز التنوع الثقافي والفني الذي تتمتع به المنطقة.

وأضاف الغزواني بأن حفل الموسم يشمل تقديم قصائد شعرية فصيحة ونبطية تعبّر عن جمال جازان وتراثها العريق، بالإضافة إلى عروض فنية وأدائية تجمع بين الفنون التقليدية والحديثة، فيما تقدم الفنانة أصيل هميم باقة من الأغاني، يليها عرض موسيقي من فرقة الأوركسترا السعودية، التي ستقدم لوحات موسيقية تمزج بين الأساليب المحلية والعالمية

ويُعد الحفل فرصة استثنائية للاحتفاء بمنجزات «إنسان جازان»، حيث يعكس الموسم الاهتمام بالثقافة والتراث المحلي، ويعزز مكانة المنطقة كوجهة تحتضن التراث والتنوع الإنساني الفريد.