أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية، حزم بيانات جيولوجية جديدة، تزامناً مع انطلاق فعاليات مؤتمر مستقبل التعدين. وأوضح المتحدث باسم الهيئة طارق أبا الخيل، أن الحزم الجديدة سيتم إتاحتها عبر منصة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وستتمثل في إضافة 43 خارطة مسح جوي جيوفيزيائي خلال فترة النشر الثالثة المجدولة بنهاية العام 2024م، ليصل إجمالي ما تم نشره من خلال قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية 164 خارطة تمثل ما نسبته 65% من عدد خرائط المسح الجيوفيزيائي الجوي الإجمالية والبالغ عددها 252 خارطة.وبين أبا الخيل، أنه تحديثاً لمحتوى حزم بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي لرسوبيات الأودية بإضافة خرائط توزيعات العناصر المفردة والتفسيرات الإحصائية للعناصر الكيميائية التي تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الطرح السابق، وبذلك تم تغطية عشرة مربعات جيولوجية من إجمالي 50 مربعًا.يُشار، أن البيانات ستسهم في دعم عمليات الاستكشاف عن الثروات المعدنية وتعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة؛ مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.