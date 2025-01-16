كشفت وزارة السياحة، أرقام جهودها الرقابية والتفتيشية خلال الربع الثالث من 2024م، إذ نفذت 9655 جولة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في جميع المناطق أسفرت عن رصد 7521 مخالفة، وعالجت 11.494 شكوى خلال الفترة نفسها.وأوضحت، أن أبرز المخالفات تضمنت مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص، وتدني مستوى النظافة في المرفق، وفقدان شرط من شروط الترخيص، وعدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي حسب المدة المحددة من قبل الوزارة.وأبانت الوزارة، أن منطقة مكة المكرمة، كانت أكثر المناطق في عدد الزيارات الرقابية، حيث تجاوز عددها 3600 زيارة، تلتها منطقة الرياض بأكثر من 1350 زيارة، ثم المدينة المنورة بأكثر من 100 زيارة، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من 1070 زيارة، فيما تجاوز عدد الزيارات في بقية مناطق المملكة 2500 زيارة.وبينت، أن الجولات الرقابية جاءت في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استدامة القطاع السياحي، إضافة إلى التأكد من التزام جميع هذه المرافق بالأنظمة واللوائح المعتمدة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة الزوار، كما حرصت على معالجة جميع الشكاوى الواردة إليها وذلك في وقت قياسي؛ لحفظ حقوق المستفيدين من الأنشطة السياحية في المملكة.