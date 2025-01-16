أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن وزارة الداخلية تضع أمن وسلامة ضيوف الرحمن ركيزة أساسية أثناء إعداد الخطط الأمنية، مشيراً خلال مشاركته في الجلسة الحوارية (التكامل والتشارك في الجهود الإعلامية بمنظومة الحج)، في مؤتمر ومعرض الحج، أمس، إلى أن «(الداخلية) تعمل مع كل الشركاء لتلافي أي تحديات محتملة في موسم الحج القادم، إذ تعمل على وضع سيناريوهات وسجل مخاطر متوقعة لتكون جاهزة للتعامل معها».وأوضح الفريق البسامي أن المنظومة الأمنية تدار من خلال غرفة عمليات متطورة تتابع لحظة بلحظة كل ما يحصل في بيئات الحج، مؤكداً أن السنوات الماضية لم تشهد ما يعكر صفو وأمن ضيوف الرحمن.مؤكداً أن الجهات الأمنية تمتلك خبرات متراكمة في إدارة وتنظيم الحشود، بدعم من غرف عمليات متطورة، مشيراً إلى توظيف التقنيات الحديثة في إدارة الحشود كعامل رئيسي في تصميم الخطط الأمنية لرفع كفاءة الأداء والإسهام في تحليل البيانات الضخمة وتقييم العمليات التشغيلية ودعم جهود الأمن.وبين إلى أنه بعد انتهاء الموسم تنظم ورش عمل تراعي وتناقش ماذا تم في السنوات الماضية، وماذا يمكن أن نحسن في التجربة في السنوات القادمة، موضحاً أن الخبراء الأمنيين يجتمعون لتقييم الخطط والنتائج والمؤشرات للوصول إلى جاهزية الإعداد بالتكامل والتنسيق مع باقي الجهات.وقال مدير الأمن العام: إن مبدأ الوقاية من مبادئ إدارة الحشود وتحقيق أمنهم وسلامتهم؛ لأن العمل في بيئات مثل بيئات الحج يحتاج إلى تدخل سريع، فلذلك نعمل قدر الإمكان لعدم حدوث ما يعكر صفو حجاج بيت الله الحرام، ولذلك نتكامل مع كل الجهات الخدمية لعدم حصول أي قصور، سواء في النقل، أو الإعاشة أو السكن أو الطاقة وغيرها من الأمور.وبين أن الجهات الأمنية تعمل على منع الحجاج غير النظاميين الذين يتجاوزون نقاط الضبط أو الساكنين في مكة وغير المصرحين بأداء الشعيرة، مؤكداً أن الجهات الأمنية تعمل في مجموعة من النطاقات، حيث يشمل النطاق الأول في مخارج المدن، والمواقيت، وفي مداخل مكة المكرمة والمناطق المحيطة بالمشاعر المقدسة، مهيباً بكل قاصدي المملكة سواء من السياح والزوار، والمواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.