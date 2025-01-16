أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن شلهوب، أهمية التشارك والتكامل في الرسائل الإعلامية الموجهة لضيوف البيت الحرام؛ لإبراز دور المملكة الريادي في خدمة الحجاج وتقديم التسهيلات اللازمة لأداء المناسك بيسر وسهولة، من خلال التقيد بالأنظمة والتعليمات، وتعزيز ثقة ضيوف البيت الحرام بالجهات القائمة على خدمتهم، مع التركيز على وضوح الرسائل الإعلامية.وشدد الشلهوب، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية (التكامل والتشارك في الجهود الإعلامية بمنظومة الحج)، في مؤتمر ومعرض الحج، على وصول الرسائل الإعلامية لحملة (لا حج بلا تصريح) ومبادرة (طريق مكة) في تنظيم دخول الحجاج وتسهيل رحلتهم ليستفيد ضيوف البيت الحرام من الخدمات المقدمة لهم كافة، مشيراً إلى دور المؤتمرات الصحفية لقوات أمن الحج في إيصال الخطط الأمنية باحترافية عالية.وأوضح الشلهوب أن «إدارات الإعلام بالتنسيق مع مراكز العمليات (911)، تعمل على جمع الأسئلة الشائعة من الحجاج وتحويلها إلى محتوى إعلامي ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف تعزيز الوعي وتقديم معلومات استباقية وشاملة بلغات متعددة، تسهم في التزام ضيوف البيت الحرام بالتعليمات وسهولة أداء المناسك».وبين العقيد الشلهوب أهمية التخطيط الإعلامي الاستباقي لتلبية حاجات الحجاج ومواجهة أي أحداث طارئة، من خلال إعداد محتوى إعلامي متعدد اللغات يناسب مختلف الجنسيات، واستخدام وسائل الإعلام المتنوعة لسرعة التواصل وفاعلية التغطية الإعلامية لجميع مراحل الحج.ونوّه بضرورة تعزيز التنسيق الإعلامي من خلال إنشاء مركز إعلامي موحد، وعقد اجتماعات دورية بين الجهات المعنية، واستخدام فرق ميدانية مشتركة للتغطية الشاملة، مع تقييم الأداء باستمرار لتحسين آليات العمل الإعلامي، وأهمية إيصال الخطط الأمنية والإعلامية بشكل احترافي وموحد، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف البيت الحرام.