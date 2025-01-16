استقبل رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة لورانس ونغ، أمس، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة.وفي بداية الاستقبال نقل وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، له وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله ونغ تحياته وتقديره للقيادة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال مساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.والتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مدينة سنغافورة، أمس، وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.وعقب اللقاء، وقّع وزير الخارجية، ونظيره السنغافوري، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ما يعكس مُضي المملكة وسنغافورة قدماً في تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية، والسعي لرفع حجم التبادل التجاري الذي بلغ مليار دولار في 2024م، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.واختُتم اللقاء بإحاطة إعلامية ألقاها وزير الخارجية، أشار فيها، إلى أن تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين يُعد فرصة ثمينة لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، لا سيما في إطار المبادرات المرتبطة برؤية المملكة 2030، مؤكداً أن سنغافورة تُعد واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، وأن المملكة تتطلع إلى مواصلة التعاون معها لتحقيق فوائد اقتصادية أوسع.وأجرى وزير الخارجية، أمس، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات الإقليمية.