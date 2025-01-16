أكد مستشار التطوير الإداري عبدالله بوصقير، أن الشركات ومنشآت الأعمال عالِية الاندماج الوظيفي تحقق نسبةَ ربحيَّة تقدَّر بنحو 30% أعلى من نظيراتها غيرِ المندمجة.وأوضح في محاضرة توعوية عامة، نظّمتها غرفة الأحساء، أن الاندماج الوظيفي حالة عاطفيّة - ذهنيّة مستمرّة وواسعة، غير محدّدة بظروف أو أشياء، أو أحداث، أو أشخاص، تمزج بين عناصرها الرئيسة: الحيويّة، والتّفاني، والانغماس.وبيّن، أن الموظفين المندمجين وظيفياً هم أولئك المنخرطون في عملهم بأريحية وإتقان، المتقدون حماسةً وسعادة تجاهه، والملتزمون به، والحريصون عليه، والمتفانون في أدائه، مؤكداً أن الالتزام والارتباط العاطفيَّين من قِبل الموظفين المندمجين وظيفياً يعززان النية الصادقة والأداء المخلص من أجل رؤية المنشأة وهي تحقق النمو والنجاح.وأكد بوصقير، أن المنشآت ذات الموظفين المندمجين تفوق المنشآت غير المندمجة في الأداء بنسبةٍ كبيرة تتجاوز 200%، مشيراً إلى أن وجود موظفين مندمجين وظيفياً يقلل فرص التسرب الوظيفي والغياب، ويزيد الولاء والإنتاجية ويساعد في بناء علامة تجارية قوية.وتناول المدرب خلال المحاضرة محاور رئيسة عدة، من بينها: أنواع الاندماج الوظيفي، نظريات الاندماج، صفات الموظفين المُندمجين، أدوات الاندماج الوظيفي وآليات قياسه، وأثر الاندماج الوظيفي وأهميته في تحسين بيئة العمل وترقية الأداء وزيادة الإنتاجية.