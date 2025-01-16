أعفت وزارة التعليم المدارس المحققة لمستوى التميز في نواتج التعلم من خوض الاختبارات المركزية، التي ستطبق قريباً لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط؛ بهدف تمكين المدرسة وإبراز مدى نضج تجربتها.وبينت الوزارة، أن الاختبارات تستهدف مواد دراسية محددة كالرياضيات، العلوم، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، من خلال أسئلة ذات مواصفات وضوابط محددة في ضوء المناهج، ويتم إعدادها على مستوى إدارة التعليم العامة من قبل لجان مختصة.وأشارت إلى أن الاختبارات المركزية تهدف إلى تجويد العملية التعليمية من خلال تحسين ممارسات المعلمين التدريسية والتقويمية وفقًا لنتائج الاختبارات وتغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفصل الدراسي وتجويد بناء وصياغة الأسئلة التي تُقدم للطلاب ورفع مستوى أداء التحصيل الدراسي للطلاب في نتائج الدراسات الوطنية والدولية وتشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية ومقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب مع المستوى المطلوب في ما يخدم تحسين نواتج التعلم المستهدفة.وأوضحت الوزارة، أن الاختبارات المركزية تطبق على جميع طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي؛ لقياس مستوى التحصيل الدراسي في نهاية فترة الفصل الدراسي الثالث، ولمدير عام التعليم صلاحية تطبيق الاختبارات المركزية وفقاً لاختيار فترة واحدة أو أكثر خلال العام الدراسي واستهداف صفوف ومواد معينة.يشار إلى أن طلاب وطالبات الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية سيختبرون في مواد اللغة العربية والرياضيات، بينما طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية سيختبرون في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وبالنسبة لطلاب المرحلة المتوسطة سيختبرون في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.