تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لمدارس الرياض، تحتفي مدارس الرياض غداً بالذكرى الـ50 لتأسيسها.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس إدارة مدارس الرياض الدكتور بدر بن حمود البدر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على الرعاية الكريمة لهذا الحفل، التي تعكس الدعم المستمر والاهتمام الكبير من القيادة للارتقاء بقطاع التعليم، وكذلك الشكر لولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على جهوده لضمان استمرار إرث مدارس الرياض وتعظيم مداه من خلال ضم المدارس تحت مظلة مؤسسة مسك، وبهذا الانضمام والتكامل تجتمع روح الشباب بالإرث العريق لتحقيق تلك الغاية النبيلة.

من جانبه، قال المدير العام لمدارس الرياض عبدالرحمن بن راشد الغفيلي: «نحتفي في مدارس الرياض بخمسة عقودٍ من التميّز وصناعة الأثر في التعليم، وتنشئة أجيال قيادية قادرة على بناء المستقبل، عبر صرحٍ تعليميٍ وطنيٍ أسهم في تعزيز القيم، وبناء العقول على مدار 50 عاماً من العطاء والإنجاز».

وأضاف: «خلال العقود الخمسة الماضية، عملت مدارس الرياض على إعداد الطلاب ليُصبحوا قادة يمتلكون فكراً واعياً وإدراكاً متقدماً، مؤهلين بالأُسس الأكاديمية والقيم الوطنية اللازمة لقيادة التأثير الإيجابي في المملكة».

يذكر أن مدارس الرياض قادت على مدى 50 عاماً، مسيرة التعليم المتميز، ووضعت معايير جديدة للابتكار والجودة، ما جعلها منارة تعليمية تُلهم أجيال الحاضر والمستقبل، إذ خرّجت نخبة من القادة وصناع القرار الذين أصبحوا اليوم ركناً أساسياً في تحقيق التحول الوطني ورؤية المملكة الطموحة.