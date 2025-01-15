استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني في مؤتمر ومعرض الحج المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 13-16 يناير الجاري، طائرة دون طيار (درون)، تستخدم في حالات الطوارئ في عمليات البحث والإنقاذ.

واطلع زوار المعرض، على آلية عمل الطائرة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدة طيران تصل إلى 60 دقيقة، ومدى بحث يصل إلى مسافة 15-20 كيلومتراً، وحمولة تصل إلى 40 كيلوغراماً، وكاميرا نهارية وليلية، وتستخدم في نقل الأغذية والأدوية والخدمات الإسعافية للمواقع التي يصعب الوصول إليها، كحوادث الإنقاذ الجبلية وحرائق الغابات والسيول.