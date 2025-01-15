في إطار جهود تعزيز التعاون في مجال أمن الحدود بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية بدولة الكويت، قام وفد برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود بدولة الكويت، اللواء مجبل بن فهد الرشيدي، بزيارة إلى المديرية العامة لحرس الحدود.

وجرى خلال الزيارة عقد لقاء بين المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شائع بن سالم الودعاني، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود بدولة الكويت اللواء مجبل بن فهد الرشيدي، تم خلاله مناقشة جوانب تعزيز التعاون في مجال أمن الحدود البرية والبحرية بين الجانبين.

كما زار الوفد قوة أمن الحدود البرية الخاصة، ومعهد حرس الحدود بالرياض، ومركز تنسيق البحث والإنقاذ والسلامة، واطّلع الوفد على عدد من الفرضيات الميدانية، والفصول الدراسية، وآليات التعليم والتدريب الأمني، بالإضافة إلى دور حرس الحدود في البحث والإنقاذ البحري.