عُقدت اليوم، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية التركية، وذلك بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة.

وترأس الجانب السعودي في جولة المشاورات نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب التركي نائب وزير الخارجية التركي الدكتور نوح يلماز.

وبحث الجانبان خلال الجولة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر.