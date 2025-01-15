استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة اليوم، وزير الشؤون الدينية بمملكة ماليزيا محمد نعيم مختار والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بالشأن الإسلامي.

ونوّه وزير الشؤون الإسلامية بالعلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك، خصوصاً فيما يتصل بالشأن الإسلامي وما تحقق من إيجابيات وخطوات مميزة نتيجة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مستعرضاً جانباً من جهود المملكة عبر مظلة الوزارة في مجالات نشر المنهج الإسلامي المعتدل القائم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

من جانبه، أشاد الوزير الماليزي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وكذلك الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، منوهاً بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وما تضمنته من برامج ومسابقات قرآنية وزيارات لأئمة الحرمين الشريفين، التي كان لها الأثر الكبير في نفوس المسلمين في ماليزيا.