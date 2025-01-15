حصدت المعلمة زكية سهل اللحياني من إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة جائزة «فاركي» العالمية، ضمن أفضل 50 معلماً متميزاً على مستوى العالم للعام 2025.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، التهنئة لسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه، وإلى معالي وزير التعليم بمناسبة هذا الإنجاز، الذي يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للتعليم في الوطن، متمنياً للمعلمة اللحياني مزيداً من التوفيق والتألق.

بدورها عبرت المعلمة زكية اللحياني عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم وتحفيزها للمعلمين والمعلمات والطلبة لرفع اسم المملكة في المحافل العالمية، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز دافع لبذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وتُعد جائزة أفضل معلم بالعالم، جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فاركي جيمس (VGF) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، للاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.