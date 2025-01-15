أطلقت شركة إثراء الضيافة القابضة الشريك الإستراتيجي لمؤتمر ومعرض الحج لعام 2025، مبادرة بيئية جديدة تحت عنوان مبادرة «مليون عبوة» خلال موسم حج 2025 (1446هـ). وجاء هذا الإعلان خلال مشاركتها بالمؤتمر بالتعاون مع شركة حلول تقنيات الفرز وعدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارة الحج والعمرة، والمركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، وأمانة العاصمة المقدسة.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الشركة لدعم رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز مفهوم الاستدامة والمحافظة على البيئة، وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها.

وتهدف مبادرة «مليون عبوة» إلى تقليل الأثر البيئي للمخلفات البلاستيكية في المشاعر المقدسة من خلال فرز العبوات البلاستيكية من المصدر وإعادة تدويرها. كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى الحجاج والمجتمع المحلي، مع تعزيز روح المواطنة والعمل التطوعي. ويتوقع أن تسهم المبادرة في تقليل كميات النفايات المرسلة إلى المرادم، وتشجيع استخدام بدائل صديقة للبيئة، بما يعكس التزام الشركة بتوفير حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة لضيوف الرحمن.

تُنفَّذ المبادرة في مشعر عرفات ضمن نطاق المشاعر المقدسة، حيث سيتم توفير حاويات مخصصة لفرز العبوات البلاستيكية موزعة في مراكز خدمة الحجاج. وستشرف فرق ميدانية متخصصة على جمع المواد المفرزة بشكل دوري لضمان استمرارية العمليات وتنفيذها بكفاءة. كما تشمل المبادرة جهوداً إعلامية تهدف إلى إبراز منجزاتها وتعزيز وعي الحجاج بأهمية إعادة التدوير، وذلك بالتعاون مع عدد من المنصات الإعلامية المحلية والدولية.

ومن خلال هذه المبادرة، تتيح شركة إثراء الضيافة القابضة للحجاج فرصة المساهمة في حماية البيئة والمشاركة في خلق تجربة حج مستدامة. كما تهدف إلى توجيه سلوك الحجاج نحو أساليب أكثر وعياً في التعامل مع المخلفات، مما ينعكس إيجاباً على نظافة المشاعر المقدسة ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الشركة أن مبادرة «مليون عبوة» تشكل انطلاقة نحو تبني مشاريع بيئية أخرى في المستقبل، تسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز المسؤولية المجتمعية. واختتمت بتأكيد التزامها الراسخ بخدمة ضيوف الرحمن، معربة عن تطلعها إلى توسيع نطاق المبادرة في الأعوام القادمة لتعزيز أثرها الإيجابي.